Aslıhan davasında sanık kasten öldürmeden yargılanacak

Savcılık Cem Acar hakkında ek bir iddianame hazırladı.

Hazırlanan ek iddianamede, Acar'ın Aslıhan Sinem Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle aldığı, o sırada Çiçek'in uyuşturucu etkisinde olduğuna ilişkin belirti bulunmadığı ifade edildi.

Acar'ın, Çiçek ile önce iş yerine gittiği ardından Seyirtepe'ye çıktığı ve burada Çiçek'e uyuşturucu verdiği belirtildi.

ÖLÜMÜ ENGELLEME İMKANI VARDI

İddianameye göre; Aslıhan Sinem Çiçek, akşam saatlerinde Cem Acar'ın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı; cama vurup elini kestikten sonra evden çıkıp, otobanda koşarken polis tarafından bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acar'ın, Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermeyerek ölümünü engelleme imkanı olduğu halde bunu yapmadığı, verdiği uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANACAK

İddianamede; Acar'ın davranışının Kasten öldürme sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle doğrudan kastla insan öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarını işlediği belirtildi.

Cem Acar hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.