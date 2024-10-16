Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi.



Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.