Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma
İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra şüpheli şekilde ölen 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme yaşandı. Cem A. (27) ve Burak Kaya (28) için mahkemenin talebi üzerine "ölüme sebebiyet verme" suçundan savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.
Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi.
Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.