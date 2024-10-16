Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra şüpheli şekilde ölen 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme yaşandı. Cem A. (27) ve Burak Kaya (28) için mahkemenin talebi üzerine "ölüme sebebiyet verme" suçundan savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.

Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma - 1

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi.

Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma - 2

Çiçek'in ölümüyle ilgili davada Cem A.'ya (27) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", Burak Kaya'ya (28) da "yağma" suçlaması yöneltildi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma - 3

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında tanıklar, Cem A.'nın Aslıhan Sinem Çiçek'e uyuşturucu verip, darbettiğini söyledi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma - 4

25 Eylül'deki duruşmada mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, "CMK'nun 173/6 maddesi uyarınca kamu davasının açılmasına yer olmadığına dair kararın yeniden ele alınarak, gerekirse Sulh Ceza Mahkemesi'ne müracaatla, bu kararın kaldırılarak tanıkların ifadeleri ışığında sanık Cem hakkında yeniden soruşturmanın başlatılması ve dava açılmasının değerlendirilmesi durumunda, mahkememize birleştirme istemli dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına" karar verdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında yeni gelişme: Sanıklar hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma - 5

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebini uygun buldu. Savcılık, daha önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen Aslıhan Sinem Çiçek'in uyuşturucu madde ile ölümüne ilişkin sanıklar Cem A. ve Burak Kaya'nın ayrıca yargılanması için tekrar soruşturma başlattı.

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