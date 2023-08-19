Aslıhan Sinem’in son görüntüsü ortaya çıktı | “Nefes alamıyorum”
İzmir’de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sinem’in “Nefes alamıyorum” dediği ve “baba” diyerek seslendiği anlar yer alıyor.
İzmir’de yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz günü, Bornova’da iş görüşmesi için evinden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek’e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, genç kızın Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olduğunu tespit etti. Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek’in ölümüyle ilgili olarak Burak Kaya’yı gözaltına aldı.