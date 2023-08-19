Aslıhan Sinem’in son görüntüsü ortaya çıktı | “Nefes alamıyorum”

“ADALET İSTİYORUZ”

Baba Serdar Çiçek, kızının cinayete kurban gittiğini söyledi. Çiçek, “Kızımın son görüntüleri elimizde. Daha önce bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, panikle koştuğu görülmüştü. Cep telefonuyla kaydedilen son görüntülerinde ise kızım acı çekiyor ve nefes alamıyor. Sonra ambulans geliyor, sedyeye alıyorlar. Sanırım orada ölmüş. En son 'Baba' diyor. Elimizden bir şey gelmedi.” diye konuştu.