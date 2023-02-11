Deprem felaketi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nı da vurdu

"Diyarbakır Surları'nın proje çalışmaları hepsi tamamlanmış olup, büyük çaplı onarımlar yapılıyor.” diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Taş düşmelerinin olduğu kısım, onarımların yapılmadığı kuzey kısmıdır. Çünkü buralara daha sıra gelmemişti. Belki 2-3 yıl sonra buralar da onarılıp tamamlanacak. Ama onarımların yapıldığı yerde herhangi bir taş düşmesinin olmadığını görmekteyiz."