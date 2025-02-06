Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı

''BİR SES DUYDUĞUMUZDA YORGUNLUĞUMUZU UNUTUYORDUK''

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye çavuşu Gökhan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeye ilk ulaşıp ilk binaya baktığımızda bir vatandaş, komşularının hepsini kurtarmış ama kendi ailesi göçük altında kalmış ve yağmur yağdığı için tüm gücü bitmişti. Biz o anda karşısına çıkınca çok mutlu olmuştu. Merdiven boşluğunda 2 çocuğu ve eşi sıkışmıştı, ilk müdahalemizle biz çocuklara ulaştık ve kurtardık. Babaları bu mutlulukla bir ambulansa bir bize geliyordu. Çok mutlu olmuştu o gün, çok teşekkür etmişti, biz de çok mutlu olmuştuk.

Çocuklar bize sarıldı. Aile yabancı uyrukluydu, dilimizi bilmiyordu ama bu işin dini, dili ve ırkı olmuyor. Bize sarılmasıyla minnettarlıklarını, teşekkürünü ettiler. Bizim orada çalışmış olduğumuz süre zarfı içerisinde her kurtarma bizim için bayram şenliği gibiydi. Bizim gücümüz tam bitti dediğimiz sırada bir ses duymamızla gücümüzü topluyorduk. Ağır bir çalışma gerektiriyordu ama bir ses duyduğumuzda yorgunluğu unutup tekrar çalışmaya devam ediyorduk. Rabbim tekrarını yaşatmasın.''