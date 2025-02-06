Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı

Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma yol açan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, birçok vatandaşı enkazdan çıkardı. Yaptıkları çalışmaları 2 yıldır akıllarına kazıyan itfaiyeciler, o anlarda her kurtarılan canın kendilerine çalışma desteği sağladığını anlattı.

Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı - 1

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

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Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı - 2

Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ekipler sevk edildi. Depremde yıkımın en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Hatay’a ise Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ilk görevlendirilen ekipler arasında yer aldı. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arasında yer alan Konya’da görevli itfaiye personeli, depremin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı - 3

''BİR SES DUYDUĞUMUZDA YORGUNLUĞUMUZU UNUTUYORDUK''

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye çavuşu Gökhan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeye ilk ulaşıp ilk binaya baktığımızda bir vatandaş, komşularının hepsini kurtarmış ama kendi ailesi göçük altında kalmış ve yağmur yağdığı için tüm gücü bitmişti. Biz o anda karşısına çıkınca çok mutlu olmuştu. Merdiven boşluğunda 2 çocuğu ve eşi sıkışmıştı, ilk müdahalemizle biz çocuklara ulaştık ve kurtardık. Babaları bu mutlulukla bir ambulansa bir bize geliyordu. Çok mutlu olmuştu o gün, çok teşekkür etmişti, biz de çok mutlu olmuştuk.

Çocuklar bize sarıldı. Aile yabancı uyrukluydu, dilimizi bilmiyordu ama bu işin dini, dili ve ırkı olmuyor. Bize sarılmasıyla minnettarlıklarını, teşekkürünü ettiler. Bizim orada çalışmış olduğumuz süre zarfı içerisinde her kurtarma bizim için bayram şenliği gibiydi. Bizim gücümüz tam bitti dediğimiz sırada bir ses duymamızla gücümüzü topluyorduk. Ağır bir çalışma gerektiriyordu ama bir ses duyduğumuzda yorgunluğu unutup tekrar çalışmaya devam ediyorduk. Rabbim tekrarını yaşatmasın.''

Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı - 4

''BİR ÇOCUĞU KURTARMAK İNSANI GERÇEKTEN MUTLU EDİYOR''

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Bahri Koyuncu ise şunları söyledi:

"Biz yıkımın olduğu bölgeye gittiğimizde bir binadan çocuk kurtarmıştık. Çocuğun orada yaşadığını pek anlayamadık ama sonradan sıkıştığı yerden öyle bir canlı çıktı ki insan sanki kendi çocuğunu kurtarmış gibi duygusal ve sevinçli oluyordu. Yani bir canlıyı kurtarmak, özellikle bir de çocuk kurtarmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor. O günlerde artçı sarsıntılarda falan sallandığımızda bilinçaltımda kalmış, şimdi de herhangi bir sarsıntı olduğunda sürekli o anlar aklıma geliyor, unutamıyoruz.''

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Hüseyin Ördek ise "Konya’da bir olay olmuş gibi bizim burada 6 Şubat depreminin olduğu gün siren çaldı. Hazırlıklarımızı yaptık. Sonra nöbetçi amirimiz burada bir olay olmadığını, büyük bir deprem olduğunu, hazırlıkların yapılmasını söyledi. Biz de bu kadar büyük bir deprem olduğunu hiç bilmiyorduk, tahmin bile etmemiştim. Sonra 11 ilde çok büyük yıkım ve can kayıpları olduğu ihbarı geldi. Biz de daha sonra yola çıktık" diye konuştu.

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