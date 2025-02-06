Asrın felaketinde görev alan itfaiyeciler unutamadıkları günleri anlattı
Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma yol açan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, birçok vatandaşı enkazdan çıkardı. Yaptıkları çalışmaları 2 yıldır akıllarına kazıyan itfaiyeciler, o anlarda her kurtarılan canın kendilerine çalışma desteği sağladığını anlattı.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti.