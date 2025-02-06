Asrın felaketinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattılar: "İnsan çocuğunu unutur mu?"
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası Yozgat’a gelen aileler, aradan 2 yıl geçmesine rağmen felaketin acısını halen yaşıyorlar.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik ve psikososyal destek ekibi, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kurumdan destek alan depremzede aileleri ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Topal, ziyaretleri sırasında ailelerin ihtiyaçlarını da sorduklarını belirtti.