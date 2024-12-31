Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama
Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin ardından açıklamalarda bulunan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat meydana gelen depremleri işaret etti.
SİVAS'TA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.