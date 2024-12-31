Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin ardından açıklamalarda bulunan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat meydana gelen depremleri işaret etti.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 1

SİVAS'TA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 2

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 3

PROF. DR. GÖRÜR 6 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ!

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'taki depremin potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 4

Görür, 4,4 büyüklüğündeki depremin Ecemiş Fay Zonu'nda yaşandığını söyledi.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 5

6 Şubat depremlerini işaret eden Görür, " Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama - 6

ASRIN FELAKETİ

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve bu depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can kaybına ve yaralanmaya sebep olmuştu.

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