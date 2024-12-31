Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

ASRIN FELAKETİ

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve bu depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can kaybına ve yaralanmaya sebep olmuştu.