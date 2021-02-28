Assos’ta kaya tehlikesi: 500 gün kapalı kalacak

Assos Antik Limanı’nda restoran işleten Tahir Şenavcu, "AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yamaçtaki kayaların tehlike arz ettiği ve bundan dolayı tesislerin 500 gün kapalı kalacağı bildirildi. Çalışmanın 9 bölümde olacağı söyleniyor. Bu çalışmalar, bir kış ya da yaz da değil de bölüm bölüm yapılırsa biz işletmeciler de mağdur olmayız. Kış aylarında yağmur ve kar yağdığı zaman genelde yamaçtan küçük taş parçaları inme yapıyor” dedi.