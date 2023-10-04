Assos’ta tarihi keşif | 1700 yıllık üç dişli zıpkın bulundu
Assos Antik Kenti’nde 1700-1800 yıllık olduğu değerlendirilen üç dişli zıpkın bulundu. Bu tür malzemenin Assos’ta ilk kez bulunduğunu söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, “Antik kentlerde en hızlı tahrip olan malzemelerin başında demirden üretilmiş araç ve gereçler geliyor. Fakat bu yapıda ele geçen bu üç dişli zıpkının neredeyse tamamen sağlam halde ele geçmesi açısından önemli bir örnek.” dedi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde yer alan Assos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde balık avlamada kullanılan 1700-1800 yıllık olduğu değerlendirilen demirden üç dişli zıpkın bulundu.