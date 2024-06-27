Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda başlayıp, Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı’nı da etkileyen yangın, 43 futbol sahası büyüklüğündeki alana zarar verdi. Assos Ören Yeri inceleme için 3 gün ziyarete kapatılırken, çekilen fotoğraflar yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti’ndeki makilik alanı etkileyen, tarihi yapılara zarar vermeyen yangının izleri, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülecek çalışmalarla silinecek.
Antik Çağ’ın büyük düşünürlerinden Aristo’nun 3 yıl yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu, tarih boyunca Lidya, Pers, Pergamon¸ Roma egemenlikleri altında varlığını sürdürdükten sonra Orta Çağ’da terk edilen Assos Antik Kenti, dün öğleden sonra Behram köyünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangından kısmen etkilendi.