Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda başlayıp, Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı’nı da etkileyen yangın, 43 futbol sahası büyüklüğündeki alana zarar verdi. Assos Ören Yeri inceleme için 3 gün ziyarete kapatılırken, çekilen fotoğraflar yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 1

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti’ndeki makilik alanı etkileyen, tarihi yapılara zarar vermeyen yangının izleri, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülecek çalışmalarla silinecek.

Antik Çağ’ın büyük düşünürlerinden Aristo’nun 3 yıl yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu, tarih boyunca Lidya, Pers, Pergamon¸ Roma egemenlikleri altında varlığını sürdürdükten sonra Orta Çağ’da terk edilen Assos Antik Kenti, dün öğleden sonra Behram köyünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangından kısmen etkilendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 2

Yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisiyle antik kente kadar ilerleyen, kazıevini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu akşam saatlerinde söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, soğutma çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için 29 Haziran’a kadar kapalı tutulacak alanda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 3

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, sadece makilik alanda çıkan yangının, valilik ve bölge müdürlüğünün destekleriyle söndürüldüğünü söyledi.

Hasar oluşan yer altındaki elektrik kablolarının bakanlığın izniyle onarılacağını, antik limana giden su hattındaki zararın da giderileceğini belirten Esirgemez, “Ören yerinde yapılacak çalışmalar, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde makilik alanların ve yanan bitki örtüsünün temizlenmesi şeklinde olacak.” dedi.
Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 4

“BÜTÜN KALINTILAR TOPRAK ALTINDA OLDUĞU İÇİN ETKİLENMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL” 

Assos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan da yangının her ne kadar ören yerinin dışında bir alanda meydana gelse de rüzgarın etkisiyle akropolün çevresinde dönerek agoraya ve surlara kadar geldiğini, batıya yönelerek kazıevinin olduğu boş alanlara ulaştığını dile getirdi.

Ören yerinde her yıl önemli yapıların bulunduğu kazı alanlarının ot temizliğine devam ettiklerini, bu yıl da bu çalışmaları yaptıklarını anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Yoğun yağmurlar nedeniyle köklerinde bir miktar kuru otların kaldığını görmekteyiz. Ortaya çıkardığımız önemli yapıların yangından hiç etkilenmediğini görüyoruz. Taşlarda ne bir bozulma ne de kararma söz konusu. Bu alanda yangının şiddetinin az olması, çalılıkların olmaması, andezit taşının mermere göre daha dirençli olması nedeniyle eserler üzerinde olumsuz etkisi olmadı. Genel hatlarıyla daha çok kazısı yapılmamış alanlar makilerle kaplı. Bu alanlarda yangın daha şiddetli oldu ancak bütün kalıntılar toprak altında olduğu için etkilenmeleri söz konusu değil.”

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 5

Arslan, 10 Temmuz’a doğru kazı çalışmalarına başlamayı planladıklarını, yeni dönemde yapacakları işlerden birinin ziyaretçilerin gezi güzergahındaki yapıların çevresindeki kül tabakasının görsellik bakımından temizliği olduğunu ifade etti.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 6

31 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle 31 hektar, 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 7

Alevlerin ortasında kalan yangın söndürme araçlarının küle dönmesi ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 8

3 GÜN BOYUNCA KAPALI KALACAK

Yangından etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı’nda inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılması için ören yeri 3 gün ziyarete kapatıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Ören Yeri’nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Ören yerimiz 27-29 Haziran tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.” denildi.

Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 9
Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 10
Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde - 11
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