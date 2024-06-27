Assos’u küle çeviren yangın: Alevlerin ortasında kalan araçlar kullanılamaz halde

“BÜTÜN KALINTILAR TOPRAK ALTINDA OLDUĞU İÇİN ETKİLENMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Assos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan da yangının her ne kadar ören yerinin dışında bir alanda meydana gelse de rüzgarın etkisiyle akropolün çevresinde dönerek agoraya ve surlara kadar geldiğini, batıya yönelerek kazıevinin olduğu boş alanlara ulaştığını dile getirdi.

Ören yerinde her yıl önemli yapıların bulunduğu kazı alanlarının ot temizliğine devam ettiklerini, bu yıl da bu çalışmaları yaptıklarını anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Yoğun yağmurlar nedeniyle köklerinde bir miktar kuru otların kaldığını görmekteyiz. Ortaya çıkardığımız önemli yapıların yangından hiç etkilenmediğini görüyoruz. Taşlarda ne bir bozulma ne de kararma söz konusu. Bu alanda yangının şiddetinin az olması, çalılıkların olmaması, andezit taşının mermere göre daha dirençli olması nedeniyle eserler üzerinde olumsuz etkisi olmadı. Genel hatlarıyla daha çok kazısı yapılmamış alanlar makilerle kaplı. Bu alanlarda yangın daha şiddetli oldu ancak bütün kalıntılar toprak altında olduğu için etkilenmeleri söz konusu değil.”