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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Anadolu Ajansı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları ek seferler başlattı.

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    Ramazan Bayramı tatilinin bugün başlamasıyla vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı.
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    Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.
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    Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için tedbirlerin alındığı AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da artırıldı.
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    BAYRAM ÖNCESİ BİLET BULMAK ZOR

    BAYRAM ÖNCESİ BİLET BULMAK ZOR
    Bilet satış temsilcisi Erdal Şen, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını, otobüsü tercih edenlerin fazla olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
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    Tokat'a gitmek için AŞTİ'ye gelen Tarık Koçak, bilet bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle eşi ile farklı otobüslerde yolculuk edeceğini belirtti.
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    Eren Evdöndören ise bayramı ailesiyle geçirmek için İzmir'e yolculuk yapacağını, uzun bayram tatili dolayısıyla bilet bulmak için zorluk yaşadığını ifade etti.
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