Astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklara iyi geliyor: Doğal klima etkisiyle yaz aylarının gözdesi

Tesiste konferans salonu, kafeterya, hediyelik eşya satış alanı ve elektrikli araç şarj istasyonu gibi olanaklar mevcut. Yaz aylarında serinlemek isteyenler için ise adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Merkez, öğrencilere 20 TL, diğer ziyaretçilere ise 30 TL karşılığında hizmet veriyor. Her yaştan misafire açık olan bu sağlıklı tatil alternatifi hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.



