Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
Aşure ayı, İslam dininde manevi değeri yüksek olan Muharrem ayını ifade eder. Muharrem ayının 10. günü ise aşure günü olarak anılır ve bu özel gün, hem dini hem de kültürel açıdan büyük önem taşır. Peki 2025 yılında aşure ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi güne denk geliyor?
Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan bir gündür. Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa’nın Firavun’dan kurtulduğu ve Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği gün olarak bilinir. Her aşure gününde evlerde kazan kazan aşureler pişer ve bolluk bereket artar. Peki, aşure ayı bu yıl ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?