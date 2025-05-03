Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

Aşure ayı, İslam dininde manevi değeri yüksek olan Muharrem ayını ifade eder. Muharrem ayının 10. günü ise aşure günü olarak anılır ve bu özel gün, hem dini hem de kültürel açıdan büyük önem taşır. Peki 2025 yılında aşure ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor? - 1

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan bir gündür. Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa’nın Firavun’dan kurtulduğu ve Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği gün olarak bilinir. Her aşure gününde evlerde kazan kazan aşureler pişer ve bolluk bereket artar. Peki, aşure ayı bu yıl ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor? - 2

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor? - 3

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure ayı ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor? - 4

AŞURE KELİMESİNİN ANLAMI

Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir.

Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

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