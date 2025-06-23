Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü)

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler aşure ayına çevrildi. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. Peki, aşure ayı bu ay ne zaman?

Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü) - 1

İslam dünyasında büyük anlam taşıyan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor. Hem hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının gelişi hem de Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitlerini anma vesilesiyle milyonlarca kişi, bu özel dönemde ibadetlerini yoğunlaştırıyor. Aynı zamanda paylaşma ve dayanışma simgesi olan aşure tatlısı da bu ayın vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü) - 2

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ

2025 yılında Muharrem ayı, 27 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Buna göre, Aşure Günü ise 6 Temmuz 2025 Pazar günü idrak edilecek. Vatandaşlar, bu özel günde hem aşure pişirip dağıtmak, hem de dua ve ibadetlerle manevi bir atmosfer oluşturmak için hazırlıklarını şimdiden planlıyor.

Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü) - 3

AŞURE KÜLTÜRÜ

Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.

Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik göstermektedir. Aşure, bu geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.

Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü) - 4

Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir, sonra yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.

Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.

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