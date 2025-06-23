Aşure ayı ne zaman? (Muharrem ayının 10. günü)
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler aşure ayına çevrildi. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. Peki, aşure ayı bu ay ne zaman?
İslam dünyasında büyük anlam taşıyan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor. Hem hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının gelişi hem de Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitlerini anma vesilesiyle milyonlarca kişi, bu özel dönemde ibadetlerini yoğunlaştırıyor. Aynı zamanda paylaşma ve dayanışma simgesi olan aşure tatlısı da bu ayın vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alıyor.