Aşure günü başlangıç tarihi 2025: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği kutsal bir gündür. En çok bilinen olaylardan biri, Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela’da şehit edilmesidir. Aynı zamanda Hz. Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek Firavun’un zulmünden kurtulması gibi hadiselerin de Aşure Günü gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle, Müslümanlar için hem yas hem de ibadet günüdür. Peki,