Aşure günü başlangıç tarihi 2025: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
2025 yılı içerisinde Aşure gününün ne zaman başlayacağı ve sona ereceği, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de aşure geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure günü, 2025 yılında da özel anlam ve manevi atmosferiyle idrak edilecek. Peki, 2025 aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği kutsal bir gündür. En çok bilinen olaylardan biri, Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela’da şehit edilmesidir. Aynı zamanda Hz. Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek Firavun’un zulmünden kurtulması gibi hadiselerin de Aşure Günü gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle, Müslümanlar için hem yas hem de ibadet günüdür. Peki,