Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün?
Aşure günü, Muharrem ayı içinde idrak edilen mübarek tarihler arasındadır.Aşure günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'ın aşure günü oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet edilir. Haram aylar olarak ifade edilen Muharrem ayının 10. günü aşure günü idrak edilir. Aşure ayı ya da aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Hicri takvime göre Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak kabul edilir. Mübarek Muharrem ayı içinde ise aşure günü karşılanır. Hicri yılbaşının ve aşure gününün içerisinde bulunduğu Muharrem ayında, diğer haram aylarda olduğu gibi yapılacak ibadetlerin daha çok sevap, günahların ise daha çok ceza ifade ettiği bildirilir. İşte, aşure günü tarihi...