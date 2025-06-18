Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün?

''Muharrem'' kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelir. “Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar anlamındadır.





Tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre gününde Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu

günde oruç tuttuğuna dair rivayetler olduğu bilinir. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği de ifade edilir.