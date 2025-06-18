Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün?

Aşure günü, Muharrem ayı içinde idrak edilen mübarek tarihler arasındadır.Aşure günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'ın aşure günü oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet edilir. Haram aylar olarak ifade edilen Muharrem ayının 10. günü aşure günü idrak edilir. Aşure ayı ya da aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün? - 1

Hicri takvime göre Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak kabul edilir. Mübarek Muharrem ayı içinde ise aşure günü karşılanır. Hicri yılbaşının ve aşure gününün içerisinde bulunduğu Muharrem ayında, diğer haram aylarda olduğu gibi yapılacak ibadetlerin daha çok sevap, günahların ise daha çok ceza ifade ettiği bildirilir. İşte, aşure günü tarihi...

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Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün? - 2

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Mübarek aşure günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu günde bol bol dualar edilmesi ve oruç tutulması tavsiye edilir.

Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün? - 3

MUHARREM AYI BAŞLANGICI

Mübarek Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlıyor. 26 Temmuz Cumartesi günü ise Safer ayının başlaması ile Muharrem son buluyor.

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıç yılı Hicri 1 olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı şeklinde kabul edildi.

Aşure günü başlangıcı 2025: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure hangi gün? - 4

''Muharrem'' kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelir. “Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar anlamındadır.


Tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre gününde Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu
günde oruç tuttuğuna dair rivayetler olduğu bilinir. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği de ifade edilir.

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