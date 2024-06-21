Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayında yapılan aşureler, evlere bolluk ve bereket getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri yılbaşı takvimi sonrasında muharrem ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 1

2024 yılı Muharrem ayı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte aşure günü hakkında ayrıntılar merak edilmeye başladı. Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte ise aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? İşte 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi.

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Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 2

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 3

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 4

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu.

Buna göre; Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.

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