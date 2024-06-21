Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi
Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayında yapılan aşureler, evlere bolluk ve bereket getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri yılbaşı takvimi sonrasında muharrem ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman idrak edilecek?
2024 yılı Muharrem ayı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte aşure günü hakkında ayrıntılar merak edilmeye başladı. Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte ise aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? İşte 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi.