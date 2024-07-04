Aşure günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? (2024 Hicri yılbaşı takvimi)
Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, mübarek aylardan olan 2024 Muharrem ayının gelmesine sayılı gün kala sorgulanmaya başladı. Her yıl Muharrem ayının içinde yer alan aşure gününde birçok kişi aşure yapıyor ve sevdiklerine dağıtıyor. Peki, 2024 aşure günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
2024 aşure günü tarihi, tüm İslam camiası için mübarek aylardan olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Böylelikle Muharrem ayında idrak edilen aşure günü tarihi de açıklandı. Peki, 2024 aşure günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?