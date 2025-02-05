Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi)
Muharrem ayının ne zaman başlayacağı, İslam alemi tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. İslam dininde peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi olan aşureler, Muharrem ayının onuncu günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak?
2025 Aşure Günü tarihi, evlerinde bolluk bereketin simgesi olan aşureleri yapacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü başlayan Aşure Günü, İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak?