Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi)

Muharrem ayının ne zaman başlayacağı, İslam alemi tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. İslam dininde peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi olan aşureler, Muharrem ayının onuncu günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak?

Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi) - 1

2025 Aşure Günü tarihi, evlerinde bolluk bereketin simgesi olan aşureleri yapacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü başlayan Aşure Günü, İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak?

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Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi) - 2

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi) - 3

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi belli oldu.

Buna göre; Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure Günü ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Muharrem ayı takvimi) - 4

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanmasına büyük önem atfeden Müslümanlar, bugünü nafile orucu tutarak geçiriyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.

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