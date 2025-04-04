Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi)

AŞURE GÜNÜ GELENEKLERİ

Bu özel gün, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli ritüellerle anılmıştır. İşte Aşure Günü’nde yapılan bazı gelenekler:



Aşure Tatlısı Yapımı ve Dağıtımı: Bu günün en bilinen geleneği, buğday, nohut, fasulye, kuru meyveler ve şekerle yapılan aşure tatlısıdır. Aşure, bolluk ve bereketin simgesi olarak komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.



Dualar ve İbadetler: Aşure Günü, İslam dünyasında oruç tutmanın ve ibadet etmenin faziletli kabul edildiği bir gündür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de bu günde oruç tuttuğu rivayet edilmektedir.



Dayanışma ve Paylaşım: Aşure Günü, toplum içinde birlik ve beraberliği güçlendiren bir gün olarak kabul edilir. Bu nedenle insanlar birbirine aşure ikram eder, yardımlaşmayı artırır.