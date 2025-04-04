Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi)

Aşure Günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen önemli dini ve kültürel günlerden biridir. Miladi takvime göre her yıl değişiklik gösteren bu özel gün, İslam dünyasında paylaşım, dayanışma ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek?

Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi) - 1

Aşure Günü, tarihsel ve dini önemi kadar, toplumsal dayanışmayı pekiştiren, paylaşım ruhunu canlı tutan özel bir gündür. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman Aşure Günü tarihi hakkında araştırma yapmaya başlar. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman?

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Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi) - 2

AŞURE GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Aşure kelimesi, Arapça’da “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden türemiştir ve Muharrem ayının 10. gününü ifade eder.

İslam tarihinde ve çeşitli kültürel inanışlarda önemli olaylarla ilişkilendirilen bu gün, özellikle Hz. Nuh’un Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında yaptığı aşure tatlısıyla anılır. Ayrıca, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle de matem günü olarak kabul edilir ve özellikle Şii inancında büyük bir öneme sahiptir.

Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi) - 3

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi) - 4

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, Hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde her yıl farklı bir güne denk gelir. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi) - 5

AŞURE GÜNÜ GELENEKLERİ

Bu özel gün, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli ritüellerle anılmıştır. İşte Aşure Günü’nde yapılan bazı gelenekler:

Aşure Tatlısı Yapımı ve Dağıtımı: Bu günün en bilinen geleneği, buğday, nohut, fasulye, kuru meyveler ve şekerle yapılan aşure tatlısıdır. Aşure, bolluk ve bereketin simgesi olarak komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Dualar ve İbadetler: Aşure Günü, İslam dünyasında oruç tutmanın ve ibadet etmenin faziletli kabul edildiği bir gündür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de bu günde oruç tuttuğu rivayet edilmektedir.

Dayanışma ve Paylaşım: Aşure Günü, toplum içinde birlik ve beraberliği güçlendiren bir gün olarak kabul edilir. Bu nedenle insanlar birbirine aşure ikram eder, yardımlaşmayı artırır.

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