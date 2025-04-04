Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Aşure günü gelenekleri nelerdir? (2025 Muharrem ayı tarihi)
Aşure Günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen önemli dini ve kültürel günlerden biridir. Miladi takvime göre her yıl değişiklik gösteren bu özel gün, İslam dünyasında paylaşım, dayanışma ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek?
Aşure Günü, tarihsel ve dini önemi kadar, toplumsal dayanışmayı pekiştiren, paylaşım ruhunu canlı tutan özel bir gündür. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman Aşure Günü tarihi hakkında araştırma yapmaya başlar. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman?