Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Üç ayların sona ermesi ve Kurban Bayramı'na yönelik tarihin de yaklaşmasıyla 2025 Muharrem ayının tarihine yönelik araştırmalar başladı. Aşure Günü'nü de içerisinde barındıran Muharrem ayının birinci günü tarihinin yanı sıra o aya özel ibadetler ve Muharrem ayının önemi de merak ediliyor. Peki, 2025 Muharrem ayı ne zaman?
Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geleceği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, bu yılın Muharrem ayı birinci gün tarihi...