Aşure günü takvimi 2024: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?
Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, 2024 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başlıyor ve oruçlar tutuluyor. "Allah'ın ayı" olarak tasvir edilen Muharrem ayı tarihi, 2024 hicri yılbaşı takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
2024 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?