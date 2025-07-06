Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır?

AŞURE NEDEN DAĞITILIR?

Aşurenin yapılış tarihi ve amacına göre malzemeleri farklılaşabilir. Ancak Aşure temelde:

Farklı inanış ya da rivayetler olsa da Aşure gününü barındıran Muharrem ayında; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması olaylarının yaşandığına inanılır.

Öte yandan Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi olayının da Muharrem ayının 10. günü gerçekleştiği düşünülür. Bu nedenle aşure yemeği de genellikle anma ve yas için yapılır, dağıtılır.



Diğer yandan Aşure; dayanışma, paylaşma, dostluk, yardım ve sevginin de simgesi haline gelmiştir.