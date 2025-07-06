Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır?
Aşure günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. gününde idrak ediliyor. Namazlar, dualar, zikir ve tesbihler, tutulan oruçların yanı sıra Aşure günü, bu tarihe özel aşure yemeği veya tatlısı hazırlanır. İçerisinde buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat çeşitleri ile yemiş türleri yer alan aşure neden dağıtılır? Aşure ne zamana kadar yapılır?
Aşure ayı olarak da ifade edilen Muharrem'de karşılanan Aşure günü hakkında birçok rivayet vardır. Kerbela olayı, peygamberlerin mucizevi kurtuluşları, Nuh'un gemisinin karaya oturması gibi olayların Muharrem ayında yaşanıldığına inanılır. Aşure ise anmak için yapılan bir yemek çeşidi olarak bilinir. İşte, Aşure gününe dair merak edilenler...