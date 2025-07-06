Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır?

Aşure günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. gününde idrak ediliyor. Namazlar, dualar, zikir ve tesbihler, tutulan oruçların yanı sıra Aşure günü, bu tarihe özel aşure yemeği veya tatlısı hazırlanır. İçerisinde buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat çeşitleri ile yemiş türleri yer alan aşure neden dağıtılır? Aşure ne zamana kadar yapılır?

Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır? - 1

Aşure ayı olarak da ifade edilen Muharrem'de karşılanan Aşure günü hakkında birçok rivayet vardır. Kerbela olayı, peygamberlerin mucizevi kurtuluşları, Nuh'un gemisinin karaya oturması gibi olayların Muharrem ayında yaşanıldığına inanılır. Aşure ise anmak için yapılan bir yemek çeşidi olarak bilinir. İşte, Aşure gününe dair merak edilenler...

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Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır? - 2

AŞURE HANGİ TARİHLERDE YAPILIR, NE ZAMANA KADAR DAĞITILIR?

Aşure tatlısı, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü yapılmaya başlanır ve ayın sonuna kadar da yapılabilir. Yapılan aşureler ilk olarak hasta ve çocuklara, ardından da konu komşuya dağıtılır. Oturan bir gelenekle aşure kapları yıkanmadan teslim edilir. Ancak Aşure yapmak ya da dağıtmak için kesin bir zaman kısıtlaması yoktur.

Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır? - 3

AŞURE NEDEN DAĞITILIR?

Aşurenin yapılış tarihi ve amacına göre malzemeleri farklılaşabilir. Ancak Aşure temelde:

Farklı inanış ya da rivayetler olsa da Aşure gününü barındıran Muharrem ayında; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması olaylarının yaşandığına inanılır.

Öte yandan Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi olayının da Muharrem ayının 10. günü gerçekleştiği düşünülür. Bu nedenle aşure yemeği de genellikle anma ve yas için yapılır, dağıtılır.

Diğer yandan Aşure; dayanışma, paylaşma, dostluk, yardım ve sevginin de simgesi haline gelmiştir.

Aşure ne zaman yapılır? Aşure geleneğinin anlamı: Aşure ne zamana kadar, neden dağıtılır? - 4

AŞURE NE DEMEK?

Bakliyatlar ve yemişlerle hazırlanan tatlıya Aşure dendiği gibi, bu tatlıların eşe-dosta dağıtılmasına da “aşure geleneği” denir. Aşure kelimesi, Arapça "aşura"dan gelir ve İbranice “onuncu” anlamındaki "asor" kelimesinden türemiştir.

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