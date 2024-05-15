At Yaylası'nda yıkım gerginliği
Bolu'da At Yaylası'na kaçak yapılan evlerin ve tarlaların çevresine dizilen çitlerle tel örgüler iş makineleriyle yıkıldı. Merayken tarlaya çevrilen alanlar da "Mera Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle bozulup kullanılamaz hale getirildi. Yayladakiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine tepki gösterdi.
Bolu'da kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 13 köyün yaylasının bulunduğu At Yaylası mevkisindeki alanlardaki yayla evleri ve tarlaların etrafına izinsiz yapılan çitler ve tel örgüler için yıkım kararı çıktı.