At Yaylası'nda yıkım gerginliği

Bolu'da At Yaylası'na kaçak yapılan evlerin ve tarlaların çevresine dizilen çitlerle tel örgüler iş makineleriyle yıkıldı. Merayken tarlaya çevrilen alanlar da "Mera Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle bozulup kullanılamaz hale getirildi. Yayladakiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine tepki gösterdi.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 1

Bolu'da kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 13 köyün yaylasının bulunduğu At Yaylası mevkisindeki alanlardaki yayla evleri ve tarlaların etrafına izinsiz yapılan çitler ve tel örgüler için yıkım kararı çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 2

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile başlatılan çalışmalarda, çitler ve tel örgüler, "Mera Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle iş makineleriyle yıkıldı.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 3

Yetkililer tarafından belirlenen alanlardaki çitler ve tel örgülerin yıkımında yaylada yaşayanlar ekiplere tepki gösterdi.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 4

Jandarma ekipleri de yıkımın yapıldığı alanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 5

Ekipler, çitler ve tel örgüleri yıkarken, eskiden merayken tarlaya çevrilip ürün ekilen alanlar da iş makineleriyle bozuldu.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 6

Bölge halkı, tarlaların tahrip edilmesini üzülerek izlediklerini belirtti.

At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 7
At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 8
At Yaylası'nda yıkım gerginliği - 9
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