ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Atatürk Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim alan ve başarısız dersi bulunan öğrenciler 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen bütünleme sınavlarında ter döktü. Üniversiteden yapılan açıklamada cevap anahtarının yayınlandığı duyuruldu. Sınav puanı hesaplaması yapmaya başlayan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Bütünleme sınavının öğrencinin puanına katkısı ise %70 olarak belirlendi. Peki ATA AÖf sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin detaylar…
ATA AÖF bütünleme sınavları üç oturum şeklinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınavda kopya çektiği tespit edilen, bilgi paylaşımı yapan ve kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Değerlendirme yapılırken yanlış cevaplar, doğru cevapları etkileyecek. Bütünleme sınavı hakkında yapılan bilgilendirmede ise 4 yanlış cevabın 1 doğru yanıtı götüreceği ifade edildi. Bütünleme sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte sonuçlar merak ediliyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…