ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Atatürk Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim alan ve başarısız dersi bulunan öğrenciler 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen bütünleme sınavlarında ter döktü. Üniversiteden yapılan açıklamada cevap anahtarının yayınlandığı duyuruldu. Sınav puanı hesaplaması yapmaya başlayan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Bütünleme sınavının öğrencinin puanına katkısı ise %70 olarak belirlendi. Peki ATA AÖf sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin detaylar…

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ATA AÖF bütünleme sınavları üç oturum şeklinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınavda kopya çektiği tespit edilen, bilgi paylaşımı yapan ve kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Değerlendirme yapılırken yanlış cevaplar, doğru cevapları etkileyecek. Bütünleme sınavı hakkında yapılan bilgilendirmede ise 4 yanlış cevabın 1 doğru yanıtı götüreceği ifade edildi. Bütünleme sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte sonuçlar merak ediliyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2025  NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Atatürk Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, bütünleme sınavı oturumları tamamlandı. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar adayların erişimine açılacak. Üniversiteden sonuçların paylaşılacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Sonuçların en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yılda obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. T.C kimlik numarası/ kullanıcı adı ve şifreyle birlikte sonuç sorgulama işlemi yapılabilecek. Adaylara sonuçlar, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi 2025 belli oldu mu? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ADAYLAR SORULARA İTİRAZ EDEBİLECEK

ATA AÖF’ten yapılan açıklamada “ Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı. 

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