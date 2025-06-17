ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde 3 oturum halinde uygulanacak.



Sınava dair sınav giriş belgeleri ise bir hafta öncesinden adaylara sunuluyor. Buna göre sınav yerlerinin 28 Haziran tarihinde erişime açılması bekleniyor.