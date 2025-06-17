ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi takvimine göre son sınavlar uygulanıyor. 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde final sınavlarına katılan adaylar ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. ATA AÖF sınav takvimi...

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi - 1

ATA AÖF sınavları için takvim ziyareti sürüyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde bahar yarıyılı bütünlemeleri temmuz ayında uygulanacak. Sınava dair giriş yerleri bilgisini gösteren belge için tarihler araştırılıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi için beklenen tarih.

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ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi - 2

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde 3 oturum halinde uygulanacak.

Sınava dair sınav giriş belgeleri ise bir hafta öncesinden adaylara sunuluyor. Buna göre sınav yerlerinin 28 Haziran tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi - 3

2024-2025 yılının son sınavı ise 24 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da düzenlenecek olan mezuniyet üç ders sınavı olacak.

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