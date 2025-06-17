ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: Bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi takvimine göre son sınavlar uygulanıyor. 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde final sınavlarına katılan adaylar ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. ATA AÖF sınav takvimi...
ATA AÖF sınavları için takvim ziyareti sürüyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde bahar yarıyılı bütünlemeleri temmuz ayında uygulanacak. Sınava dair giriş yerleri bilgisini gösteren belge için tarihler araştırılıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi için beklenen tarih.