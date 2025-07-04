ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Öğrenciler sınava dair giriş bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini de https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden elde edebiliyor. ATA AÖF sınav süresi kaç dakika, sınavda kalem veriliyor mu?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu? - 1

ATA AÖF dönem sonu bütünleme sınavı ile yapılıyor. Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek sınavlar 5-6 Temmuz'da olacak. Sınavın ilk 15 dakikasında sınıflara öğrenci kabul edilebilecek. ATA AÖF bütünlemelerinde dört yanlış bir doğruyu etkiliyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavına dair detaylar...

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ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu? - 2

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 5-6 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek. 5 Temmuz'da ilk sınav saat 09:30'da ikinci sınav aynı gün saat 14:00'te başlayacak. Üçüncü oturum ise 6 Temmuz'da saat 15:00'te yapılacak.

Öğrenciler sınav belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabiliyor.

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu? - 3

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Sınavların her biri 30 dakika sürüyor.

ATA AÖF sınavlarında sınav giriş belgesi ve kimlik belgesinin yanı sıra yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi de olmalı.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmeye engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girilebiliyor.

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