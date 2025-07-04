ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Sınavların her biri 30 dakika sürüyor.



ATA AÖF sınavlarında sınav giriş belgesi ve kimlik belgesinin yanı sıra yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi de olmalı.



Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmeye engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girilebiliyor.