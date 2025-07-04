ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, saati ve süresi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Öğrenciler sınava dair giriş bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini de https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden elde edebiliyor. ATA AÖF sınav süresi kaç dakika, sınavda kalem veriliyor mu?
ATA AÖF dönem sonu bütünleme sınavı ile yapılıyor. Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek sınavlar 5-6 Temmuz'da olacak. Sınavın ilk 15 dakikasında sınıflara öğrenci kabul edilebilecek. ATA AÖF bütünlemelerinde dört yanlış bir doğruyu etkiliyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavına dair detaylar...