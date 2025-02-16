ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Açıktan ön lisans ve lisans eğitiminden mezun olmak isteyen binlerce aday yüz yüze gerçekleştirilen oturumlarda ter döktü. ATA AÖF sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirilirken gözler cevap anahtarına çevrildi. ATA AÖF soruları ve cevapları, ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar ise cevap anahtarını kontrol ediyor. ATA AÖF bütünleme sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte, sınava ilişkin detaylar…

ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF’te eğitim hayatını sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminde final sınavlarında başarısız dersi bulunan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına katılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca üç farklı oturum şeklinde düzenlenecek. Başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen öğrenciler ise şimdiden sonuçlara odaklandı. ATA AÖF sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bütünleme sınavlarına katılan adaylar, “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? ATA AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversites, ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca devam edecek. Bütünleme sınavları 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı, ataaof.edu.tr adresinden yayınlanacak. ATA AÖF soruları ve cevap anahtarının 17 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sınavları dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etki edeceğinden öğrencilerin başarı durumunu büyük oranda belirliyor. Üç oturumda düzenlenecek sınavlarda her dört yanlış cevap bir doğru yanıtı götürecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirmeye alınacak. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

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