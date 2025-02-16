ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF’te eğitim hayatını sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminde final sınavlarında başarısız dersi bulunan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına katılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca üç farklı oturum şeklinde düzenlenecek. Başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen öğrenciler ise şimdiden sonuçlara odaklandı. ATA AÖF sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bütünleme sınavlarına katılan adaylar, “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? ATA AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…