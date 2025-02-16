ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı

Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF’te eğitim hayatını sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminde final sınavlarında başarısız dersi bulunan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına katılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca üç farklı oturum şeklinde düzenlendi. Başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen öğrenciler ise şimdiden sonuçlara odaklandı. ATA AÖF sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bütünleme sınavlarına katılan adaylar, “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı. İşte, ATA AÖF soruları ve cevapları...