ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı

ATA AÖF soruları ve cevapları erişime açıldı. Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan binlerce aday Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen bütünleme sınavlarına katıldı. Bütünleme sınavlarının değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Puan hesaplaması 100 üzerinden yapılırken bütünleme sınavı sonuçları, dönem ortalamasını %70 etkileyecek. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen adaylar ise cevap anahtarına odaklanmıştı. İşte, ATA AÖF cevap anahtarı sorgulama ekranı

ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı - 1

Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF’te eğitim hayatını sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminde final sınavlarında başarısız dersi bulunan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına katılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca üç farklı oturum şeklinde düzenlendi. Başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen öğrenciler ise şimdiden sonuçlara odaklandı. ATA AÖF sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bütünleme sınavlarına katılan adaylar, “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı. İşte, ATA AÖF soruları ve cevapları...

TÜRKİYE HABERLERİ

ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı - 2

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı - 3

SONUÇLAR %70 ETKİ EDECEK

Bütünleme sınavları dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etki edeceğinden öğrencilerin başarı durumunu büyük oranda belirliyor. Üç oturumda düzenlenecek sınavlarda her dört yanlış cevap bir doğru yanıtı götürecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirmeye alınacak. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı açıklandı - 4

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Ders Kayıtları: 17-21 Şubat 2025

Mazeretli Ders Kayıtları 24-28 Şubat 2025

Eğitim- Öğretim Dersler: 24 Şubat - 30 Mayıs 2025

Ara (vize) sınavı 5-6 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

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