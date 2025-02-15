ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. ATA AÖF bütünleme sınavları ders başarı notuna %70 etki edecek. Sınavların değerlendirmesi yapılırken dört yanlış cevap bir doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Üç oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek sınavların sonuçları ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını ATA AÖF cevap anahtarıyla öğrenebilecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF’te eğitim hayatını sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminde final sınavlarında başarısız dersi bulunan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına katılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavları iki gün boyunca üç farklı oturum şeklinde düzenlenecek. Başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen öğrenciler ise şimdiden sonuçlara odaklandı. ATA AÖF sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bütünleme sınavlarına katılan adaylar, “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? ATA AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…