ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de final sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları ocak ayı içerisinde yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri - 1

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) final sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF'te güz dönemi ara sınavları yakın zaman önce geride kalmıştı. Ara sınav olarak adlandırılan vize oturumlarının ardından şimdi de dönem sonu sınavı olarak bilinen final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

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ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri - 2

ATA AÖF FİNAL SINAVI TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak.

ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri - 3

FİNAL NOTU KAÇ OLMALI?

ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.

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