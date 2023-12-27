ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de final sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları ocak ayı içerisinde yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) final sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF'te güz dönemi ara sınavları yakın zaman önce geride kalmıştı. Ara sınav olarak adlandırılan vize oturumlarının ardından şimdi de dönem sonu sınavı olarak bilinen final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor.