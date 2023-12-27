ATA AÖF finalleri ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavı tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) final sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF'te güz dönemi ara sınavları yakın zaman önce geride kalmıştı. Ara sınav olarak adlandırılan vize oturumlarının ardından şimdi de dönem sonu sınavı olarak bilinen final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor.