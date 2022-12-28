ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim (ATA AÖF) güz dönemi final sınavlarına kısa bir süre kala sınav yerleri ve sınav giriş belgesi gündeme geldi. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF dönem sonu sınavları 7-8 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF final sınavları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgelerini takip ediyor. ATA AÖF sınavları üç oturumda 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğleden önceki oturumlar saat 09.30’da öğleden sonraki son oturum ise 14:00’da başlayacak.

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

ATA AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi tarafından sınav giriş belgelerinin oturumlar başlamadan önce 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3

SINAV SÜRESİ HAKKINDA

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere 20 sorunun cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.

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