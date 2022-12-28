ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF final sınavları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgelerini takip ediyor. ATA AÖF sınavları üç oturumda 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğleden önceki oturumlar saat 09.30’da öğleden sonraki son oturum ise 14:00’da başlayacak.