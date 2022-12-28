ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF final sınavları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgelerini takip ediyor. ATA AÖF sınavları üç oturumda 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğleden önceki oturumlar saat 09.30’da öğleden sonraki son oturum ise 14:00’da başlayacak.
Atatürk Üniversitesi tarafından sınav giriş belgelerinin oturumlar başlamadan önce 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere 20 sorunun cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.