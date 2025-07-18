ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimi 2025-2026
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları alınıyor. ATA AÖF öğrencileri yaz okulunda en fazla 5 ders alabiliyor. Yaz okulunu tamamlayan öğrenciler sınava katılacak. Ardından 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi heyecanı başlıyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi açıköğretim 2025-2026 sınav takvimi belli oldu.
ATA AÖF akademik takvimine göre 20 Temmuz'da yaz okulu kayıt süresi tamamlanıyor. Öğrenciler ağustos ayında son bulacak yaz okulunun hemen sonrasında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına dahil olacak. 2025-26 yeni eğitim yılı da 29 Eylül'de ders kayıtları ile başlayacak. İşte, ATA AÖF yeni eğitim yılı takvimi...