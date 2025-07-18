ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimi 2025-2026

ATA AÖF akademik takvimine göre 20 Temmuz'da yaz okulu kayıt süresi tamamlanıyor. Öğrenciler ağustos ayında son bulacak yaz okulunun hemen sonrasında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına dahil olacak. 2025-26 yeni eğitim yılı da 29 Eylül'de ders kayıtları ile başlayacak. İşte, ATA AÖF yeni eğitim yılı takvimi...