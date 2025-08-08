ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınavı tek oturum mu?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı Ağustos ayı içinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze ve ayrı olarak yapılıyor. Yaz okulu sınavına katılan adaylar aynı zamanda mezuniyet üç ders sınavına giremiyor. Yaz okulu sınavında olduğu gibi mezuniyet üç ders için de materyal ücreti ödemesi gerekiyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ile mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

ATA AÖF 2024-2025 dönemi yaz okulu sınavı ve mezuniyet üç ders sınavı ile noktalanıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde mezun olmak isteyen öğrenciler kaldıkları en fazla 3 ders için mezuniyet sınavına katılabiliyor. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarına aynı anda katılma durumu söz konusu değildir. İşte, ATA AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAV TARİHİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2025 yılı yaz okulu sınavı 24 Ağustos saat 09:30'da, mezuniyet üç ders sınavı da 24 Ağustos'ta ve aynı saatte gerçekleşecek. Sınavlar tek oturumda ve yüz yüze yapılacak.

2025-26 eğitim dönemi de 29 Eylül 2025'te başlamış olacak.

Sınav giriş belgeleri de sınavdan 5 gün kadar önce yayımlanacak.

2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi
Vize: 22-23 Kasım 2025
Final: 10-11 Ocak 2026
Bütünleme: 14-15 Şubat 2026

Bahar dönemi
Vize: 18-19 Nisan 2026
Final: 13-14 Haziran 2026
Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026
Mezuniyet üç ders sınavı: 22 Ağustos 2026

