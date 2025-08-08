ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınavı tek oturum mu?
Atatürk Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı Ağustos ayı içinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze ve ayrı olarak yapılıyor. Yaz okulu sınavına katılan adaylar aynı zamanda mezuniyet üç ders sınavına giremiyor. Yaz okulu sınavında olduğu gibi mezuniyet üç ders için de materyal ücreti ödemesi gerekiyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ile mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?
ATA AÖF 2024-2025 dönemi yaz okulu sınavı ve mezuniyet üç ders sınavı ile noktalanıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde mezun olmak isteyen öğrenciler kaldıkları en fazla 3 ders için mezuniyet sınavına katılabiliyor. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarına aynı anda katılma durumu söz konusu değildir. İşte, ATA AÖF sınav tarihleri...