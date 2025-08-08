ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınavı tek oturum mu?

ATA AÖF 2024-2025 dönemi yaz okulu sınavı ve mezuniyet üç ders sınavı ile noktalanıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde mezun olmak isteyen öğrenciler kaldıkları en fazla 3 ders için mezuniyet sınavına katılabiliyor. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarına aynı anda katılma durumu söz konusu değildir. İşte, ATA AÖF sınav tarihleri...