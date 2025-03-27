Ata tohumuyla yetiştiriliyor; tadı, rengi, kokusu farklı: AB'den Coğrafi İşaret Tescili aldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavununun tescilinin yayımlandığını belirterek ilçe ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.