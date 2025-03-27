Ata tohumuyla yetiştiriliyor; tadı, rengi, kokusu farklı: AB'den Coğrafi İşaret Tescili aldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ata tohumuyla yetiştirilen ve tadı, rengi, kokusuyla diğer kavun türlerinden ayrı tutulan Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliğiden Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almaya hak kazandı.
Kavunuyla ünlü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2008 yılında Türk Patent kurumu tarafından Coğrafi Tescil Belgesi alınan Kırkağaç Kavununa, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi amacıyla 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje ofisince hazırlanan "Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı proje Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile "AB Coğrafi İşaret" başvurusu yapıldı.