Ata yadigarı ağaçlardan toplanıyor: 5 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadı asırlık ağaçlardan ürünlerin toplanmasıyla başladı. Ata yadigârı ağaçlardan imece usulüyle gerçekleştirilen hasatta elde edilen zeytinlerin yağı için fabrikalara gönderildiği ifade edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aslanpaşa Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide çiftçilik yapan Acar ailesi, zeytin hasadına başladı. 3 asırlık ağaçların olduğu bahçede imece usulü taraklarla düşürülen ardından toplanan zeytinler torbalara konularak yağı çıkarılması için fabrikalara gönderiliyor.