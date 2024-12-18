Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor"
Adana'nın Kozan ilçesinde ata yadigâr mesleği gelecek nesillere aktarmak için bölgenin coğrafi işaret ile tescilli Tapan Bıçağını üreten mesleğin son ustaları kışın köylünün “eli ayağı" dedikleri balta için ocak başında mesai yapıyor.
Kozan'da mesleğin son ustaları olarak atalarından yadigar bıçak, balta ve demir ustaları gelişen teknolojiye direnerek el emeği üretimi sürdürürken bölgenin coğrafi işaret ile markalaşan Tapan Bıçağını mesaisinin yerini kışın balta üretimi alıyor.