Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor"

Adana'nın Kozan ilçesinde ata yadigâr mesleği gelecek nesillere aktarmak için bölgenin coğrafi işaret ile tescilli Tapan Bıçağını üreten mesleğin son ustaları kışın köylünün “eli ayağı" dedikleri balta için ocak başında mesai yapıyor.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 1

Kozan'da mesleğin son ustaları olarak atalarından yadigar bıçak, balta ve demir ustaları gelişen teknolojiye direnerek el emeği üretimi sürdürürken bölgenin coğrafi işaret ile markalaşan Tapan Bıçağını mesaisinin yerini kışın balta üretimi alıyor.

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Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 2

Kozan ve kuzey Adana ilçelerinde köylerde yaşam yoğun olduğu için odun kesiminde ağırlıklı olarak kullanılan özel çelikten yapılan balta üretimini sürdürdüklerini aktaran Emrah Arık, "Yıllardır çıraksız çalışıyorum.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 3

Daha önceki çıraklarımda bıçak ve balta yapımını tercih etmediği için tek başına ata yadigarı mesleği geleceğe aktarmaya çalışıyorum" dedi.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 4

Kış mevsimi ile birlikte balta yapımının arttığını kaydeden Arık, “Tapan Bıçağı ve baltası bölgemizde meşhur. Diğer bölgelere göre kullanımı kolay ve çeliği özel olduğu için talep görüyor.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 5

Eskiden kamyon krangından yapılıyordu, çok özeldi. Şimdi çelik biraz daha değişti ama yine de ilgi yoğun ve talep oluyor. Köylerde kullanılıyor köylünün eli ayağı.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 6

Sadece balta değil diğer odun kesiminde kullanılan bir çok demir çeşidi ilgi görüyor. Sipariş var, çırak yok.

Ata yadigârı mesleğini yıllardır yapıyor: "Sipariş var ama çırak yetişmiyor" - 7

Birkaç çırak buldum ama onlarda telefondan fırsat bulamadılar. Bizim ata dede mesleğimiz olduğu için severek yapıyoruz” diye konuştu.

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