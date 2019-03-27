Atak helikopteriden Brezilya'da gövde gösterisi

Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının taarruz helikopter yeteneğinin bulunmadığını bildiklerini, ama bu konudaki ihtiyaçları konusunda da bilgi sahibi olduklarını belirten Özmen şöyle konuştu:

"Kara havacılık komutanının Türkiye’yi ziyareti esnasında gündeme gelen bu konuyla bu coğrafyada nasıl bulunabilir, bu projeyi nasıl realize edebiliriz diye düşündük. 2020 yılıyla başlayarak 2030 yılına kadarki on yıllık süre içerisinde envanterlerine taarruz helikopteri katmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsattı. LAAD fuarını fırsat bilerek bugün buradayız. Buraya geldiğimizde öğrendik ki Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının kuruluşunun 100. yılındayız. Dolayısıyla 100. yıldaki kuruluş yıl dönümünde burada olmak bizim için ayrı bir gurur ve ayrı bir mutluluk oldu.”