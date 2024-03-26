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Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye başkanı kimdir? Atakum Belediye başkan adayları

Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye Başkanı kimdir? Atakum Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Atakum Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Atakum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Atakum yerel seçim sonuçları..

Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye başkanı kimdir? Atakum Belediye başkan adayları - 1

ATAKUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Atakum Belediyesini 54.076 alınan oy ve 48.47 oy oranı ile CHP adayı Cemil Deveci kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%48.47
  • AK Parti%47.42
  • Saadet Partisi%2.13
  • BTP%1.00
  • DP%0.50
  • DSP%0.49

TÜRKİYE HABERLERİ

Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye başkanı kimdir? Atakum Belediye başkan adayları - 2

ATAKUM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci Kimdir?

Cemil Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat’ta tamamladıktan sonra, lise eğitimine Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde devam etti. Üniversite eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde başladı ve bu alanda edindiği bilgiyle birçok projede yer aldı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek hukuk alanındaki bilgisini derinleştirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydını yaptırarak, Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nu kurdu ve kurucu avukat olarak serbest avukatlık mesleğini sürdürdü.

Cemil Deveci'nin siyasi kariyeri genç yaşlarda, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 1983'te Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e katılarak, partinin Samsun'daki yapılanmasında aktif bir rol oynadı. SODEP'in 1985'te Halkçı Parti ile birleşip Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını almasının ardından, bu birleşme sürecinde önemli görevler üstlendi. SHP'nin 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinin ardından CHP'de de aktif siyasi yaşamına devam etti ve farklı dönemlerde CHP Samsun İl Başkanı ve Atakum İlçe Başkanı olarak görevlerde bulundu. 1989-1994 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı.

Orta derecede Fransızca bilen Cemil Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı olarak halkın teveccühünü kazandı ve bu görevde hizmet vermeye başladı.

Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye başkanı kimdir? Atakum Belediye başkan adayları - 3

ATAKUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖZLEM MARAŞ
  • ADEM BEKTAŞ
  • SERHAT TÜRKEL
  • RECEP ÇAKIR
  • HASAN MARAZ
  • YASİN ÇAM
  • MEHMET KOÇ
  • OKAN KESKİN
  • TOLGA YENİGÜN
  • TUGAY BAŞSAN
  • HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
  • GÜNGÖR SOMUNCU
  • ÇAĞDAŞ BAŞ
  • SEVDA GÜL
  • AYŞEGÜL CİVİL
  • EROL TAŞKARA
  • SERDAR ŞEN
Atakum Belediyesi hangi partide? Atakum Belediye başkanı kimdir? Atakum Belediye başkan adayları - 4

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