Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk’ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.