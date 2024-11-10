Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ders kitaplarındaki portresinin orijinali Anıtkabir’de sergilenmeye başlandı. Uzun yıllardır sınıf duvarlarında ve ders kitaplarında yer alan portrenin orijinali 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar Anıtkabir’de görülebilecek.

Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de - 1

Türkiye bugün Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor.

Ata’nın ebedi istirihatgahı Anıtkabir ise sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

Anıtkabir’de bugün anlamlı bir de sergi var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de - 2

Orijinal Atatürk Portresi Sergisi, Anıtkabir müzesinde açıldı.

Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de - 3

10 Kasım’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de - 4

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk’ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.

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