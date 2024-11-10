Ata’nın en çok bilinen fotoğrafının orijinali Anıtkabir’de
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ders kitaplarındaki portresinin orijinali Anıtkabir’de sergilenmeye başlandı. Uzun yıllardır sınıf duvarlarında ve ders kitaplarında yer alan portrenin orijinali 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar Anıtkabir’de görülebilecek.
Türkiye bugün Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor.
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor.
Ata’nın ebedi istirihatgahı Anıtkabir ise sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.Anıtkabir’de bugün anlamlı bir de sergi var.