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Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları

Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ataşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları..

Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları - 1

ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Ataşehir Belediyesini 129.283 alınan oy ve %51.39 oy oranı ile CHP adayı Battal İlgezdi  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %51.39
  • AK Parti %45.11
  • Saadet Partisi %1.62
  • TKP %0.61
  • DSP %0.53
  • Vatan Partisi %0.29
  • Diğer %0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları - 2

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi Kimdir?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında katıldığı siyaset yaşamını, 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.

Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları - 3

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA NAİM YAĞCI
  • ONURSAL ADIGÜZEL
  • ABDULMUTTALİP YÜCEL
  • ALİ COŞKUN
  • MEHMET YILMAZ
  • REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK
  • ERDEM DERELİ
  • BÜLENT TÜYLÜ
  • BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU
  • HÜSAMETTİN BALTA
  • ERTAN GÖKGÖZ
  • OSMAN ŞİMŞEK
  • TEMEL TOPAL
  • CEM PAK
  • BÜLENT YILMAZ
  • BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN
  • NECATİ ALİ ÇETİNKOL
  • ALEV SEZEN
  • MUSTAFA REŞİT BAŞBAY
Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Fatih Seçim Sonuçları
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Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
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Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
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