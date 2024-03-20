Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye başkanı kimdir? Ataşehir Belediye başkan adayları
Ataşehir Belediyesi hangi partide? Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ataşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları..
ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Ataşehir Belediyesini 129.283 alınan oy ve %51.39 oy oranı ile CHP adayı Battal İlgezdi kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %51.39
- AK Parti %45.11
- Saadet Partisi %1.62
- TKP %0.61
- DSP %0.53
- Vatan Partisi %0.29
- Diğer %0.46