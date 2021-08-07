Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi

İstanbul'da Ataşehir D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarken, yolun Kadıköy istikameti kapandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA 07.08.2021 - 16:30

Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 1
Ataşehir D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında Yeliz Ceylan'ın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 2
Ceylan, araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 3
Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 4
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 5
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 6
Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 7
Yanan aracın söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Ataşehir D-100'de araç yangını: Trafik kilitlendi - 8

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