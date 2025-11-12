Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 6 yaralı

12.11.2025 08:15

AA

İstanbul Ataşehir'de 5 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

 

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI 1
Anadolu Ajansı

6 KİŞİ YARALANDI

Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

 

Araçların yoldan çekilmesinin ardından otoyolda ulaşım normale döndü.