Ataşehir'de büyük yangın. Alevler binayı sardı
31.01.2026 13:52
AA
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, alevlerin binanın dış cephesini sardığı görüldü.
Anadolu Ajansı
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Ajansı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.