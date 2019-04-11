Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı
DHA
İstanbul Ateşehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı.
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1Ataşehir ilçesinde Küçükbakkalköy Mahallesi’ne bağlı Kayışdağı Caddesi'nde sabah saatlerinde bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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2Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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4Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı.
Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
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5Öte yandan, servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
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Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi.
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Kazada iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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