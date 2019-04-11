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Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı

DHA

İstanbul Ateşehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı.

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    Ataşehir ilçesinde Küçükbakkalköy Mahallesi’ne bağlı Kayışdağı Caddesi'nde sabah saatlerinde bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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    Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı.
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    Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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    Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı.
    Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
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    Öte yandan, servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
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    Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi. 

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    Kazada iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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