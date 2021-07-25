Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular hemen tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.