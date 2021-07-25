Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular hemen tahliye edildi
İstanbul, Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular hemen tahliye edildi. Şoför, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
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DHA 25.07.2021 - 10:16
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan olay sabah 09.00 sıralarında meydana geldi.
İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.
Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.
Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.
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