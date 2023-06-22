Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde tekel bayisi sahibi Ergün Üçtepe, 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar daha sonra Üçtepe’ye ateş açtı. Üçtepe’nin de karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre kimliği belirsiz 5 kişi, tekel bayi sahibini önce aracının içinde önce dövdü, ardından silahla iş yerine ateş etti.
İş yeri sahibi de ateş ederek karşılık verince saldırganlar kaçtı.