Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde tekel bayisi sahibi Ergün Üçtepe, 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar daha sonra Üçtepe’ye ateş açtı. Üçtepe’nin de karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 1

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre kimliği belirsiz 5 kişi, tekel bayi sahibini önce aracının içinde önce dövdü, ardından silahla iş yerine ateş etti.

İş yeri sahibi de ateş ederek karşılık verince saldırganlar kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 2

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tekel bayisine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, iş yeri sahibi Ergün Üçtepe'yi aradı.

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 3

Üçtepe'nin aracında oturduğunu gören şüpheliler, Üçtepe'ye aracında yumruklarla saldırdı.

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 4

Kimliği belirsiz kişiler daha sonra yolun karşı tarafına geçip silahla iş yerine ateş etmeye başladı. İş yeri sahibi de silahla karşılık verdi.

Mermiler bir markete isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 5

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Ergün Üçtepe, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 6
Ataşehir'de silahlar konuştu | Tekel bayisi sahibini önce dövdüler, sonra ateş açtılar - 7
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