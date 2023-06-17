Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi

Apartmanda yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, mahsur kalanlar balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.



Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.