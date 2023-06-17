Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi

Ataşehir'de 5 katlı apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Üst katlarda mahsur kalanlar balkonlara ve pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişiyi kurtardı.

Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 1

İstanbul Ataşehir'de yangında 3'ü çocuk 11 kişi balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın elektrik panosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Patlamalarında yaşandığı yangında binanın içi kısa sürede dumanla doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 2

Apartmanda yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, mahsur kalanlar balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 3

Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişiyi indirdi. Mahsur kalanlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 4

"ÇOK SES GELDİ, İLK DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Yangında mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılarak aşağıya indirilen Gülçin Aygen gözyaşlarını tutamadı. Çok korktuğunu söyleyen Aygen, "Çok ses geliyordu, patlama sesi gibi. İlk deprem oluyor zannettim. Elektrikler kesildi, her tarafı duman kapladı. Balkonda bekledim." dedi.

Polisin yangın ilgili inceleme sürüyor.

Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 5
Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 6
Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 7
Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 8
Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 9
Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi - 10
DAHA FAZLA GÖSTER