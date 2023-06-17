Ataşehir'deki yangında can pazarı: 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılmayı bekledi
Ataşehir'de 5 katlı apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Üst katlarda mahsur kalanlar balkonlara ve pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişiyi kurtardı.
İstanbul Ataşehir'de yangında 3'ü çocuk 11 kişi balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.
Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın elektrik panosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Patlamalarında yaşandığı yangında binanın içi kısa sürede dumanla doldu.