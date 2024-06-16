Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’deki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Polisin gözaltına alındığı 2 şüpheli, gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna, “Ne pişmanlığı.” diye yanıt verdi.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 1

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 2

Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı’na vurmaya başladı.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 3

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 4

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı’nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 5

Gazetecilerin, “Neden yaptınız?” ve “Pişman mısınız?” sorularına, şüphelilerden Zeynep A, “Sadece Allah rızası için.” derken Yaşar K. de “Ne pişmanlığı.” yanıtını verdi.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 6

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 7

DAYI-YEĞEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan dayı-yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 8
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 9
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 10
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 11
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı - 12
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