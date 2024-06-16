Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri’deki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Polisin gözaltına alındığı 2 şüpheli, gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna, “Ne pişmanlığı.” diye yanıt verdi.
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı.