Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im"
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı. İfadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi.
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı.