Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im"

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı. İfadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 1

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 2

Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 3

Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 4

Dayı yeğenin ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik" dediği kaydedildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 5

Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 6

Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 7

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 8

Dayı- yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi.

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im" - 9

Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi.

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