Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hazreti İbrahim’i rüyamda gördüm ben Mesih’im"

Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi.